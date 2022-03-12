15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika

- 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki kar manzaraları drone ile görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, bu gün akşam itibariyle şiddetlenerek devam etti. KAr yağışı nedeniyle megakentin trafiğinde bulunan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Megakentte yer yer trafikte yoğunluklar oluştu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü ile İstanbul Boğaz bölgesindeki kar manzaraları ise drone ile görüntülendi. Öte yandan kar yağışının yoğunlaştığı E-5 Karayolu Ayvansaray mevkiinde ise sürücüler sinyallerini açarak yoluna devam etti.