15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi

12.03.2022 22:39
15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi

- 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki kar manzaraları drone ile görüntülendi.

- 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki kar manzaraları drone ile görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, bu gün akşam itibariyle şiddetlenerek devam etti. KAr yağışı nedeniyle megakentin trafiğinde bulunan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Megakentte yer yer trafikte yoğunluklar oluştu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü ile İstanbul Boğaz bölgesindeki kar manzaraları ise drone ile görüntülendi. Öte yandan kar yağışının yoğunlaştığı E-5 Karayolu Ayvansaray mevkiinde ise sürücüler sinyallerini açarak yoluna devam etti.

15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi
15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi
15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi

YORUMLAR
500
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi Sarıyer'den kar manzaraları böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Drone, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler beklerken kartopu savaşı yaptı!
22:40 Yusuf Yazıcı'dan büyük başarı! Derbi performansıyla gündem oldu
22:38 Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı
21:50 Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti
21:47 Trabzonspor taraftarından Ali Koç göndermesi! Yapılan tezahürat gündem oldu
21:39 Beşiktaş'ta kar yağışı şiddetlendi, bazı vatandaşlar yollarda ve kafelerde mahsur kaldı
21:25 Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 22:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement