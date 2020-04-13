15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Koronavirüsle sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
Koronavirüsle sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
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'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 48 saat süren yasağın ardından vatandaşların büyük çoğunluğu 'evde kal' çağrılarına uydu. Normal zamanda haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde az sayıda aracın geçiş yaptığı görüldü. Köprüdeki trafik akışı havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:31 Kaynak: DHA
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