15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki pazartesi trafiği havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki pazartesi trafiği havadan fotoğraflandı
6 saat önce
KORONAVİRÜSLE sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.
KORONAVİRÜSLE sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 48 saat süren yasağın ardından vatandaşların büyük çoğunluğu 'evde kal' çağrılarına uydu. Normal zamanda haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde az sayıda aracın geçiş yaptığı görüldü. Köprüdeki trafik akışı havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:10 Kaynak: DHA
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