Son Dakika › Güncel › 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK ÇAMLICA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK ÇAMLICA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
SOKAĞA çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öğle saatlerinde çok az sayıda aracın seyir halinde olduğu görüldü. Köprüye giden yollarda da sakinlik gözlenirken, boğazda ise gemi geçişleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:34 Kaynak: DHA
Son Dakika TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı