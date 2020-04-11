15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik Çamlıca'dan görüntülendi - Son Dakika

SOKAĞA çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öğle saatlerinde çok az sayıda aracın seyir halinde olduğu görüldü. Köprüye giden yollarda da sakinlik gözlenirken, boğazda ise gemi geçişleri devam ediyor.