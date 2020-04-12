15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Aktüel görüntüler) - Son Dakika

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Aktüel görüntüler)
6 saat önce
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2) )
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2) )
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:14 Kaynak: DHA
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