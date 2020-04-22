Son Dakika › Genel › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü - Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü
1 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görünümüne döndü
İSTANBUL - İstanbul'da trafik akşam saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik kameralara yansıdı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaydedilen görüntülerde trafiğin yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iş çıkış saati yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Köprüde yaşanan yoğun trafik 'eski günlere geri mi dönüyoruz?' sorusunu akıllara getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:42 Kaynak: İHA
Son Dakika AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü Polis evde eğlence var sanıp bastı, "online kına gecesi" çıktı Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı