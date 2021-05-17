Son dakika haber: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Son dakika haber: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
17.05.2021 09:35
Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprü girişlerinde, Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 40'a yükseldi. Köprü üstündeki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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