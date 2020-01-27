15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ticari taksiden inen bir yolcu, denize atladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ticari taksiden inen bir yolcu, denize atladı.
Edinilen bilgilere göre, ticari taksiye binen bir şahıs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçtan inerek köprüden aşağı atladı. Polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri denize atlayan şahsın bulunması için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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