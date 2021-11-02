15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı, cansız bedeni metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Ahmet Çakır'ın kardeşi olay yerinde fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Köprüden atlayan Çakır'ın cansız bedeni Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Harem tahlisiye bot istasyonundan karaya çıkarıldı.

Öğlen saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek korkuluklara çıkan Ahmet Çakır kendisini İstanbul Boğazı 'na bıraktı.

Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum