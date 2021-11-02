15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı, cansız bedeni metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Öğlen saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek korkuluklara çıkan Ahmet Çakır kendisini İstanbul Boğazı'na bıraktı.
Köprüden atlayan Çakır'ın cansız bedeni Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Harem tahlisiye bot istasyonundan karaya çıkarıldı.
Ahmet Çakır'ın kardeşi olay yerinde fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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