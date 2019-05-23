Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

11 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldıİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar vakası yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar vakası yaşandı. E.B. isimli 39 yaşındaki şahıs, kendini köprüden atarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı.
Saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan 39 yaşındaki E.B, kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz polisi tarafından sudan alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Şahsın cansız bedenini teslim alan ambulans, polis eşliğinde tesisten ayrıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:18 Kaynak: İHA
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