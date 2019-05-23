15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
8 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki Erkan Baş'ın cesedi polisince Boğaz'da bulunarak sudan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:00 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 39 yaşındaki Erkan Baş
'ın cesedi polisince Boğaz'da bulunarak sudan çıkarıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Erkan Baş, geldiği otomobilini bırakıp kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı. Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan Baş'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı. Kurtarma botuna alınan Başı'n cedesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem
Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi. Ceset incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
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