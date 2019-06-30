Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

33 dakika önce

İSTANBUL'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti, System.String[]
İSTANBUL'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti. Hem kendisinin hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücü, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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