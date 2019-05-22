Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kaçak Geçiş Yapanlara Kesilen İdari Para Cezalarının Tahsilinden...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kaçak Geçiş Yapanlara Kesilen İdari Para Cezalarının Tahsilinden...

10 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kaçak Geçiş Yapanlara Kesilen İdari Para Cezalarının Tahsilinden..., System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:12 Kaynak: AA
Politika
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