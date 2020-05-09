15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor - Son Dakika

Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor.

Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa 'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul 'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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