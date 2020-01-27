15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahsın atlama anı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahsın atlama anı ortaya çıktı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahsın atlama anı ortaya çıktı

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de ticari taksiden inerek denize atlayan şahsın atlama anının görüntüsü ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahsın atlama anı ortaya çıktı, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de ticari taksiden inerek denize atlayan şahsın atlama anının görüntüsü ortaya çıktı.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ticari taksiden inen bir şahıs köprüden aşağı atladı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri denize atlayan şahsın bulunması için çalışma başlattı. Köprüden atlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, bir şahın köprüye çıktığı ve kendini denize bıraktığı görülüyor. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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