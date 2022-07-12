Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Türk bayrağı ile üzerinde "Türkiye Aşkına" ve "Vatan, Millet Aşkına" yazılı dev afişlerin asılması öncesinde köprü girişinde tören düzenlendi.

Törende konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde insanların vatan ve bayrak sevgisiyle köprüye gelerek darbeye karşı çıktıklarını söyledi.

Turunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir tarafta hainlerin bir tarafta da kahramanların karşı karşıya geldiği bir noktadayız. Ellerinde silahlar ve her türlü imkanlar olmasına rağmen, göğsündeki imanla kalbindeki vatan sevgisiyle insanlar buraya akın ettiler. Her yaş grubundan insan vardı. Bombaların üzerlerine kahramanca gittiler. Burada bir kahramanlık destanı yazıldı. 6 yıl geçti ancak 60 yıl da geçse bizden sonra gelen kuşaklar bu kahramanları unutmayacaklar. Hep onları hatırlayıp hayırla yad edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile bazı şehit yakınları ve gazilerin de aralarında bulunduğu grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dev Türk bayrağı ve afişleri astı.