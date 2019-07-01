Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı

44 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı. 
İstanbul'da bir trafik magandası "tek teker" kullandığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmiş ve sürüş görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Polis, büyük tepki çeken trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü N.T.'yi yakaladı. N.T.'ye, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikten 108 lira, motosiklet yönetmelikte belirtilen güvenlik şartına uymamasından 235 lira olmak üzere toplamda 451 lira para cezası uygulandı. N.T. trafikte kişilerin hayat sağlığını tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, eski sevgilisiyle görüşen lise öğrencisini karnından bıçakladı İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor KARAMAN 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:37:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]