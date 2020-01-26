15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA DEHŞET - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA DEHŞET - 2 - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA DEHŞET - 2

6 saat önce

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ORTASINDA DEHŞET - 2, System.String[]

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

ARAÇ ASAYİŞ ŞUBE OTOPARKINDA İNCELENDİ

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri aracı çekiciye koyarak Gayrettepe'ki asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Kapalı otoparka çekilen araçta inceleme yapan polis ekipleri incelemelerin ardından Alça'nın cesedini cenaze aracına koydu. Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülüyor.

Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak soruşturması devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Asayiş Şube Müdürlüğü'nden görüntü

-Cenaze aracı

-Alça'nın içinde bulunduğu tabut

-Delil torbalarını taşıyan polisler

Görüntü dökümü:

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-Köprüden detaylar

-Köprünün üstündeki polis araçları


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Mehmet Keleş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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