Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Sisteki Eşşiz Görüntüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Sisteki Eşşiz Görüntüsü

40 dakika önce

İSTANBUL'da sis gece boyu ve sabah saatlerinde etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Sisteki Eşşiz Görüntüsü, System.String[]
İSTANBUL'da sis gece boyu ve sabah saatlerinde etkili oldu. Vapurlar çalışmadı, sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte yoğunluklar yaşandı. Kentin birçok yerinde güzel görüntüler de oluştu. Hele ışıklandırılmış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gece havadan çekilen görüntüsü ise bakmaya doyulmayan, eşşiz bir güzellik sergiledi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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