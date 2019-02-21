15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Sisteki Eşşiz Görüntüsü

İSTANBUL'da sis gece boyu ve sabah saatlerinde etkili oldu.

İSTANBUL'da sis gece boyu ve sabah saatlerinde etkili oldu. Vapurlar çalışmadı, sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte yoğunluklar yaşandı. Kentin birçok yerinde güzel görüntüler de oluştu. Hele ışıklandırılmış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gece havadan çekilen görüntüsü ise bakmaya doyulmayan, eşşiz bir güzellik sergiledi.



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