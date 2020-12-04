Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı - Son Dakika

Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı

04.12.2020 10:40

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da etkili olan sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Köprüde masalsı görüntüler oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde köprünün zaman zaman sis içerisinde kaybolduğu görülüyor. Drone kamerası tarafından kaydedilen masalsı görüntüler büyük ilgi çekti.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı - Son Dakika


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