Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Siste Kayboldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Siste Kayboldu

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle adeta kaybolurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle adeta kaybolurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Son günlerde İstanbul'da etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Sisin etkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta kayboldu. Akşamın karanlığında rengarenk aydınlatılan köprü, sisle birlikte ortaya çıkan manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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