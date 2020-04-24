15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde sessizliğini korudu - Son Dakika
Son Dakika Genel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde sessizliğini korudu - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde sessizliğini korudu

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde sessizliğini korudu -Köprüde araç sayısı ve trafik yok denecek kadar az Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde sessizliğini korudu

-Köprüde araç sayısı ve trafik yok denecek kadar az

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul'da da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçti. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kısıtlamanın 2'inci gününde drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde sessizliğini korudu

Zonguldak, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:21 Kaynak: İHA

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