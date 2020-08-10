15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük renkleriyle ışıklandırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırılması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırılması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 02:59
Kaynak: AA
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