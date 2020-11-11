15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Alternatif yollar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Nuhkuyusu Caddesi olarak belirlendi .Trafik ekipleri Anadolu yakası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarını trafiğe kapadı. Köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs de Fatih Sultan Mehmet köprüsünü kullanıyor. Köprünün saat 16.00'a kadar kapalı olacağı kaydedildi.