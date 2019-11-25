Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi
Son Dakika Genel 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yoğunluğu drone ile görüntülendiİSTANBUL - 15 Kasım 2019 Cuma Günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

İSTANBUL - 15 Kasım 2019 Cuma Günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

15 Kasım 2019 Cuma Günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı.

15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
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