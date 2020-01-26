15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi korkuluklardan denize atlarken,... - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi korkuluklardan denize atlarken,...
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi korkuluklardan denize atlarken, araçta bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi korkuluklardan denize atlarken, araçta bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın bulundu. Otomobilin köprü üzerinde durduğunu fark etmeyen bir motosikletli ise araca arkadan çarparak ağır şekilde yaralandı. - İSTANBUL
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