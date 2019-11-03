- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı keyfi

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'u renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Vodafone 41. İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, bir grupta kahvaltı yaptı.

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'u renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileler çocuklarıyla birlikte yarışa katılırken, bir kadında bebeği ile geldi.

Köprü üzerinde kahvaltı keyfi

Maratona katılan bir grup, köprü üzerinde kahvaltı yaptı. Köprü üzerine kahvaltı sofrası kuran bir teyze, "herkese açık kahvaltım herkes yiyebilir" derken, teyzenin daveti üzerine geldiğini söyleyen bir vatandaş da, "Köprünün üzerinde kahvaltı enfes bir şey. İnanılmaz bir keyif" şeklinde konuştu.

Köprü üzerinde kahvaltının çok güzel olduğunu söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir duygu. Sende de bir defada olsa çok güzel oluyor. Bu sene buraya ilk defa gelmiştim seneye tekrar geleceğim" diye konuştu.

Maratona katılan 82 yaşındaki bir vatandaş, "10'uncu koşuşum. 82 yaşındayım" ifadelerini kullanırken,maratona tekerlekli sandalye de katılan bir kişi, "Eskişehir'den geldim. Her sene katılıyoruz. Bu sene dördüncü" dedi.