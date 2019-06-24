15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de yapılacak çalışma
1 saat önce
İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü
(KGM) tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde (FSM) kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.
İstanbul Valiliğinin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"KGM tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz."
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan 23 Haziran açıklaması
İBB'nin ikinci adamı kim olacak?
Sosyal medyada çağrı: İmamoğlu'nun astığı Atatürk portresi geri gelecek
"Cumhurbaşkanı Erdoğan neden kaybetti? Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı?"