15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Üsküdar'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde, yol kenarında bulunan Bağlarbaşı Korusu'nda daha önce budanarak, istiflenen kuru dalların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangın dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaçlık alandaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması başlattı.
İtfaiyenin müdahalesi sırasında trafik ekipleri yolun güvenliğini sağladı.
Söndürme çalışmalarının ardından D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
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