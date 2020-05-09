15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK'ın kurulması için çalışmalar başladı - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK'ın kurulması için çalışmalar başladı
42 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK'ın kurulması için çalışmalar başladı Korona virüsle mücadele kapsamında haftasonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK'ın kurulması için çalışmalar başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK'ın kurulması için çalışmalar başladı
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında haftasonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK'ın kurulması için çalışmalar başladı. Çalışmalar Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kısmını girişini 3 şerit düşerek kontrolü bir şekilde yapılacak.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla hemen akabinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu'dan Avrupa'ya Geçiş Güzergahında (Kuzey Platformda) araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle birlikte köprünün girişinde belirlenen yerlerde çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında trafiğin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kısmını girişini 3 şerit düşerek kontrolü bir şekilde geçiş sağlanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:24 Kaynak: İHA
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