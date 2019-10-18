Son Dakika Haberleri: 15 temmuz şehitler köprüsünde intihar girişimi -
Son Dakika Güncel 15 temmuz şehitler köprüsünde intihar girişimi -

15 temmuz şehitler köprüsünde intihar girişimi -

5 dakika önce

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ15 Temzuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

15 Temzuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu

15 temmuz şehitler köprüsünde intihar girişimi -

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:41 Kaynak: DHA
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