15 temmuz şehitler köprüsünde intihar girişimi -
5 dakika önce
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ15 Temzuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:41 Kaynak: DHA
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
15 Temzuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu
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