15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 22 Mayıs Cuma gece yarısı başladı, bugün 00.00 itibariyle sona erdi.
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesinin ardından görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu oluştu. Altunizade mevkisine kadar oluşan yoğunlukta polis ekipleri korona virüs salgını tedbirlerini denetledi. Oluşan yoğunluk devam ediyor.