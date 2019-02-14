15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (1)
43 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA15 Temmuz Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
DHA
15 Temmuz Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa
yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:38 Kaynak: DHA
15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
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