Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (1)

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (1)

43 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA15 Temmuz Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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