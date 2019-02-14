Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (2)

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (2)

1 saat önce

15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (2), System.String[]
15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:37 Kaynak: DHA

Avrupa, Güncel
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