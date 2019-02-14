15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şüpheli Paket Alarmı (2)
1 saat önce
15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa
yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:37 Kaynak: DHA
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15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
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