15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE GEÇTİ
47 dakika önce
İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.
Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.
Görüntü Dökümü:
---------
-Köprüde tek teker ilerleyen sürücüsü
- İstanbul
'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu
'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı
Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız