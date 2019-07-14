Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Kupası
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15 Temmuz Şehitler Kupası

14 saat önce

Binicilikte, 15 Temmuz Şehitler Kupası Engel Atlama Yarışması'nda Necdet Kaan Karagülle "Tristan" adlı atıyla birinci oldu.

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Binicilikte, 15 Temmuz Şehitler Kupası Engel Atlama Yarışması'nda Necdet Kaan Karagülle "Tristan" adlı atıyla birinci oldu.
Maslak'ta bulunan İstanbul Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tesislerinde, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) ve İstanbul Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada 37 at ve binicileri, birinci olabilmek için yarıştı.
Necdet Kaan Karagülle, "Tristan" isimli atıyla yarışın galibi olarak 15 Temmuz Şehitler Kupası'nı kazandı. Yarışmada ikinciliği "Siec Zappa" adlı atıyla Burak Azak, üçüncülüğü "Ciona" adlı atıyla Mehmet Tuncer Can elde etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, Karagülle'ye ödülünü takdim etti.
Kazandığı kupanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Karagülle, "15 Temmuz'da bu vatan ve demokrasiyi korumak için savaşan ve rahmetli olan bütün şehitlerimizi anıyorum. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Kupayı kazandığım için de çok mutluyum." diye konuştu.
Bora Füzesi, İstanbul, Maslak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: AA
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