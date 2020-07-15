15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi
FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğruyor.
İstanbul DHA- FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğruyor.
Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı'na geldi. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 250 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti. Şehitler Makamı'ndaki haraketlilik havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:20 Kaynak: DHA
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