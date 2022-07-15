Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretler sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretler sürüyor

15.07.2022 20:04

Son dakika haberlerine göre 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na sabah başlayan ziyaretler, akşam saatlerinde de devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na sabah başlayan ziyaretler, akşam saatlerinde de devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sabahtan itibaren yoğunluğun yaşandığı müze ve anıtta akşam saatlerinde de ziyaretler sürüyor. Vatandaşlar, şehitlerin adlarının yer aldığı ve 24 saat sela okunan anıtta dualar ediyor.

Ziyaretçiler, ardından bahçede yer alan ve her birinin altında şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu selvi ağaçlarını inceliyor.

Müzeyi gezmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, burada ve anıtta hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Şehitlerimizin hürmetine şu anda bu ezanı duyabiliyoruz"

Ziyaretçilerden Türkan Karayel, şehitliğe geldiğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Tevafuk yatsı ezanı da okundu. Onların hürmetine, diğer şehitlerimiz gibi 15 Temmuz şehitlerimizin hürmetine şu anda bu ezanı duyabiliyoruz ve bu havayı soluyabiliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin. Kalanlarına da sabır ihsan eylesin." dedi.

Anıta ilk defa geldiğini söyleyen Karayel, " Fransa'dan geleli iki gün oldu. Daha önce İstanbul'da diğer şehitlikleri ziyaret ediyorduk ama burada ilk defa nasip oldu." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın hepsi bir olsa bu imanı, bu kaleyi, Türkiye'yi kimse yıkamaz"

Necdet Savsun ise 15 Temmuz darbe girişimi esnasında gördüklerine dair hisleri burada da yaşadığını ifade ederek, "Bu kadar insanın vatanını, milletini, İslamiyet'i canıyla sevecek kadar içlerinde sevgi, coşku gördüm. Burada rahmet gördüm, güzellik gördüm. İnsan nasıl çocuğunu görür sevinir ya ondan daha çok sevinme görüyorum. Dünyanın hepsi bir olsa bu imanı, bu kaleyi, Türkiye'yi kimse yıkamaz. Bu kadar açık. Hepsi boşuna uğraşıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretler sürüyor - Son Dakika

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