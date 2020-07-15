15 Temmuz Şehitler Makamı'nda 251 şehit için okunan 251 hatmin duası edildi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda 251 şehit için okunan 251 hatmin duası edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için okunan 251 hatmin duası, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için okunan 251 hatmin duası, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda yapıldı.

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15 Temmuz Şehitler Derneğince düzenlenen programda, 251 hatmin duasını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı etti.

Duanın ardından konuşan Mehmet Emin Maşalı, darbe kalkışmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, "Sahip olduğu her şeyi bu ülkeye borçlu bulunan ama hıyaneti, nankörlüğü meslek haline getirmiş bir güruh kendi ülke insanına tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zulmü reva görmeye kalktı. Ama hamdolsun bu ülke insanı Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan aldığı ilhamla beraberlik ruhuna sahip çıktı ve bu hain girişimi bertaraf etti." diye konuştu.

Maşalı, darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Milletimiz, ülkemiz ve memleketimizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için 251 hatmi şerif okuduk. Bu akşam da bu hatimlerin duasını yaptık." dedi.

İstanbul Müftüsü Maşalı'nın duasına, ellerinde Türk bayrağı taşıyan çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda 251 şehit için okunan 251 hatmin duası edildi - Son Dakika
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