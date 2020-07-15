15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren vatandaşların ziyaret etmeye başladığı Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda akşam saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren vatandaşların ziyaret etmeye başladığı Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda akşam saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

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15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Beylerbeyi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etmeye başladı. Gün içinde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği şehitler makamında akşam saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelen vatandaşlar dört yıl önce şehit olan 251 vatandaş için dua etti.

"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN BURADAYIZ"

Arkadaşıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelen Mustafa Kıyak, "Biz o gece arkadaşımla birlikte Bayrampaşa'da çevik kuvvetin önündeydik. Orada nöbetteydik. Şimdi şehitlerimizi anmak için buradayız. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kötü bir geceydi" diye konuştu.

Filiz Gündüz, " Yenibosna'dan geldik. Oğlum çok gelmek istedi. Ben o gün Atatürk Havalimanı'ndaydım. Tek başıma gitmiştim. Orada çok kötü şeyler oldu. Havalimanına nasıl gittiğimi bilemiyorum. Buraya çocuğum gelmek istedi. Zor şartlarda da olsa getirip göstermek istedim. Bu atmosferi yaşamak güzelmiş" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
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