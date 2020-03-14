15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi
6 saat önce
Can EROK-Özgür KUMANOVALI / 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
Can EROK-Özgür KUMANOVALI/ 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.
Koronavirüs salgını için başlatılan önlemler kapsamında İBB ekipleri tarafından Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler otogarda bulunan otobüs firmalarına ait peronları ve yolcu bekleme salonlarında ilaçlama yaptı.
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