15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Fazla yolcu alan minibüs şoförüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi

Minibüs şoförü: "Garibanın ekmeğiyle oynamayın"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan bir minibüs şoförüne hıfzıssıhha kanunu göre 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun etkileşimde bulunduğu toplu taşımalarda denetimler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda ve Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Denetimler sırasında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne hıfzıssıhha kanunu göre 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen şoför "Garibanın ekmeğiyle oynamayın" diyerek tepki gösterdi.

"Garibanın ekmeğiyle oynamayın"

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü, "2 koltuğum eksik, muayeneye giden arkadaşıma koltukları verdim. Devletimizden bir şey istiyorum otobüs, metro, tramvayda yolcular üst üste gidiyor. Minibüste 2 tane koltuk eksik koltukları arkadaşa verdik bu yüzden ceza yedik. Garibanın ekmeğiyle oynamayın" ifadelerini kullandı.