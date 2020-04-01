15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluk azaldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluk azaldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs nedeniyle şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki yoğunluk azaldı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluk azaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs nedeniyle şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki yoğunluk azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre alınan tedbirler sayesinde son iki günde yaşanan yoğunluk bugün azaldı.

Otogar İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, sadece doktor raporuyla bir başka şehre tedavi için gitmek isteyen hastaların, bir başka şehirdeki birinci dereceden yakını hasta veya vefat etmiş olanların ve son 15 gün içerisinde çeşitli sebeplerle İstanbul'a gelip kalacak yeri olmayanların otobüsle İstanbul'dan çıkışına izin verildiğini hatırlattı.

28 Mart'ta ilk olarak otogarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulundan izin almak isteyen vatandaşların yoğunluğa sebep olduğunu, Valiliğin bunun üzerine yetkiyi kaymakamlıklara dağıttığını aktaran Beşli, vatandaşların sadece Seyahat İzin Kurallarından aldığı belgeyle seyahat edebileceğinin altını çizdi.

Otogarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulunun da izin belgesi olan yolcuları otobüslere yönlendirdiğini ifade eden Beşli, şu bilgileri verdi:

"Elinde seyahat izin belgesi olanlar, bir otobüsün yarısını dolduran 20 sayısına ulaştığında firma izin belgeleriyle birlikte otogardaki komisyona müracaat ediyor. Otobüse de izin belgesi veriliyor. Ayrıca otogarın çıkış kapılarında polis, zabıta ve sağlık görevlileri kontrol ediyor. Dün bir otobüsü kontrol eden sağlık memurlarımız, yolcuların birisinde ateş tespit etti ve hastaneye sevkini sağladı, otobüsün çıkışına bundan sonra izin verildi. Sistem pandemi bitene kadar bu şekilde yürüyecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için otogara gelmeden izin belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz."

Beşli, yolcuların büyük çoğunluğunu İstanbul'dan daha çok buraya gelip memleketine gitmek isteyenlerin oluşturması nedeniyle, otogardaki günlük 15-20'yi bulan otobüs seferlerinin azalmasının beklendiğini kaydetti.

Otobüs sayıları çok azaldığı için yolcuların aktarmalı seferlere de hazır olmasını belirten Beşli, gidecekleri şehre kadar otobüs bulamayanların, en yakın şehre gitmek için bilet almaları gerektiğini kaydetti.

- Yıkama ve dezenfektasyon çalışması devam ediyor

Büyük İstanbul Otogarı'nın düzenli olarak yıkandığını ve dezenfekte edildiğini belirten Fahrettin Beşli, eldiven ve maske dağıtımı konusunda da hazırlıkları olduğunu söyledi. Beşli, "Otogara giren bütün otobüslerin ve inen bütün yolcuların bireysel olarak dezenfekte edilmesi için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:06 Kaynak: AA

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