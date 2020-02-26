15 Temmuz Şehitler Otogarında eylem - Son Dakika

1994 Yılında açılışı yapılan ve içerisinde 168 yazıhane ve 2024 iş yeri bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı esnafı, Otogar içerisinde bulunan iş yeri kiralarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yüksek tuttuğunu ileri sürerek basın açıklaması yaptı.



15 Temmuz Şehitler otogarında bulunan 168 yazıhane ve 2024 iş yerinin kiralarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yüksek tuttuğunu ileri süren otogar esnafı bugün eylem yaptı. Otogar içerisinde yaşanan sorunlara değinen esnaf burada basın açıklaması yaparak sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.



Otogar içerisinde bulunan Atatürk heykeli önünde toplanan otogar esnafı burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası açıklamada bulunan Otogar Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal, " Biz burada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin haksız ve hukuksuz uygulamalarını dile getirebilmek için ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için basın açıklaması yaptık. Otogarda çok ciddi sorunlar var. Burada 25 yıldır ağır hak mağduriyeti yaşamış binlerce esnaf ve iş yeri sahipleri var. Bu insanlar Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce vermiş olduğu sözlere rağmen biz buradaki sorunları biliyoruz" dedi.



"Sözün arkasında durmasını bekliyoruz"



İş yeri sahiplerinin kendi aralarında ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Önal, "Buradaki sorunların muhataplarıyla çözeceğiz sözüne rağmen 1 yıldır hem belediye zarar etti hem de iş yeri sahipleri kendi aralarında çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu sorunlar daha da büyüdü. Biz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu sözün arkasında durmasını bekliyoruz. Bir an önce bizlerle görüşmesini talep ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi hiç kimseye tebligat yapmadan alt katlarda bulunan iş yeri sahiplerini mağdur etti. Bazı iş yerlerini yıktı. Şimdi alt kiracılar ile sözleşme yapmaya kalkıyor. Asıl tapu sahipleri olan buraya finans sağlayan ve 25 yıldır çok ciddi sorunlar yaşayan bu hak sahiplerini tanımıyor. Bunların alt kiracılarını tanıyor. Onlara da çok ciddi kira meblağları koyuyor. Biz idare mahkemesine gideceğiz. Bu sorunlar devam ederse otogara yeni bir kayyum atanmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.



Grup yapılan basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. - İSTANBUL