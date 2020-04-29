15 Temmuz Şehitler Parkında korona virüs sessizliği - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Parkında korona virüs sessizliği

VAN - Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sessizliğe bürünen Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı havadan görüntülendi.

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı finansmanıyla hizmete açtığı ve son yıllarda kentin en prestijli parkı olarak insan akınına uğrayan 15 Temmuz Şehitler Parkı, sessizliğe büründü. Yeni tip korona virüs Türkiye'de etkisini sürdürmesi birçok ilde olduğu gibi Van'da da piknik alanları ile sahil kenarlarının yasaklanmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkının da boş kalmasına neden oldu. Evlerine kapanan Vanlılar salgının bir an önce etkisini yitirmesini ve yeniden sahil kenarlarına çıkmayı bekliyor.

Konuyla ilgili bir video hazırlayan Tuşba Belediyesi de "Döneceğim mutlaka sabret" şarkısıyla Vanlılara seslendi. Görüntüsüyle göz kamaştıran parkın havadan görüntüsü ise büyük beğeni topladı.