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15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde çalışma

22 dakika önce

KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmasının 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde çalışma, System.String[]
KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmasının 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Ekonomi
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