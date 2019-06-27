15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde çalışma
22 dakika önce
KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmasının 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmasının 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu
Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı