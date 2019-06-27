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15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde çalışma

11 dakika önce

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve FSM Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi"ni sürdürüyor.
Bu çerçevede, köprülerdeki bakım ve onarım çalışması, gece yarısından sonra başlarken, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.
- 2'şer şeritten ulaşım devam edecek
KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.
Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.
Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinde çalışma
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:06 Kaynak: AA
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