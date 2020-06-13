15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, devletin şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "15 Temmuz Gaziler Platformu olarak Ankara'da bir grup tarafından yapılan basın açıklamasını kabul etmiyoruz, kınıyoruz" dedi.

Platformun, Halkalı Meydanındaki binasında gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı sokaklara çıkıp, en ufak bir karşılık beklemeden FETÖ'cülere karşı vatanı koruduklarını söyledi.

Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan bir grubun, 15 Temmuz şehit ve gazilerine hükümet tarafından verilen sözlerin tutulmadığı iddiasına tepki gösteren Bulut, bu grup tarafından yapılan açıklamayı kınadıklarını belirterek, "O grup, 15 Temmuz gazilerini asla temsil edemez. Ankara'da yapılan basın açıklamasının ne amacı ne de hedef kitlesi asla tasvip edilemez" diye konuştu.

Erol Bulut, 15 Temmuz şehit ve gazilerine hükümet tarafından birçok olanak sağlandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümeti daha önce hukukumuzda ve yasalarımızda olmayan 'Sivil Gazi' kavramını yasalaştırarak bizlere birçok haklar vermiştir. 15 Temmuz gazilerimize devletimizce nakdi tazminat ödenmiştir. Darbe girişiminde malul olan gazilere nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ek tazminat ödenmiştir. Gazilerimize veya yakınlarından birinin, kamuda istihdam edilmesi sağlanmıştır. TOKİ tarafından faizsiz olarak kredi imkanı getirilmiştir. Bu hakları sağlayan devletimize her zaman müteşekkiriz."

Verilen bu hakların daha önce olmadığını vurgulayan Bulut, şehit ve gazi ailelerine sağlanan diğer imkanları şöyle sıraladı:

"Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkı verilmiştir. Elektrik ve su indirimi sağlanmıştır. Gazilerimizin çocuklarına her yıl SGK tarafından eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır.

Sağlık Yardımı kapsamında aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Malul olan gazilerimize asgari ücretin net tutarının iki katı tutarında aylık bakım ücreti ödenmektedir.

Bize 'Mesken Vergisi' muafiyeti getirilmiştir. Çocuklarımızın Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okutulması sağlanmıştır. Şehitler/Gaziler Gününde idari izin verilmiştir. Gaziler, harp ve vazife malulleri, eş, anne, baba ve çocuklarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşlarından kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılması sağlanmıştır.

Müze ve ören yerlerinden, devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanmaktadır. Çocuklarımız devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılmakta, çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.

675 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesi ile 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilmiştir."