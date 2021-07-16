15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri 5'inci yılında Bahçelievler'de anıldı

Yurt genelinde olduğu gibi, Bahçelievler'de de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi, Bahçelievler'de de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bahçelievler Belediye binası önünde gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz'a dair şiirler okudu. Ayrıca Kum Gösteri Sanatçısı Veysel Çelikdemir gösteri düzenledi. Vatandaşlar tarafından gece boyunca 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu. "O GECE MİLLETÇE DARBECİLERİN KARŞISINDA DİMDİK DURDUK" Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu gece hem sevinçliyiz hem de hüzünlüyüz. 5 yıl önce hain darbecilere karşı Türkiye'yi böldürtmedik. O gece milletçe darbecilerin karşısında dimdik durduk. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durduk. Bahçelievler'e o hainleri sokmadık. Her kesimden insanımızla bugün buradayız. Hainlere karşı dimdik ayaktayız" dedi.



Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı

16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin

Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti

Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü